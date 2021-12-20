Лісова пожежа на Луганщині: вогнем охоплено 85 га

"На місце події відразу було направлено 3 пожежні автоцистерни та 14 чоловік особового складу пожежно-рятувальних підрозділів ГУ ГСЧС України в Луганській області. По прибуттю рятувальниками було встановлено, що горить ліс на площі 20 га (верхова). Додатково були спрямовані на місце пожежі ще 5 пожежних автоцистерн та 30 чоловік особового складу. До ліквідації пожежі залучено 9 одиниць пожежної техніки та 48 чоловік особового складу. Від Луганського обласного управління лісового та мисливського господарства залучено 12 пожежних автоцистерн, 5 одиниць автомобілів ВАЗ-2121, 4 трактори з плугом, 1 трактор з бочкою, 2 модуля на базі УАЗ і 59 чоловік особового складу. Загальна площа пожежі становила 40 га, з яких 20 га низового і 20 га верхового ", - йдеться в повідомленні.

Вчора, шостого липня в 13:21 У Службу порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в районі озеро Ведмеже між селищем Капітанове і Муратово, Новоайдарського району Луганської області горить ліс.

"Станом на 07 липня 8:11 год, пожежа площею приблизно 85 га - локалізована. Травмованих і загиблих на пожежі не виявлено. Зараз триває ліквідація ", - додали в ГСЧС.