Ліси та степи Луганщини у вогні, до гасіння залучено 378 осіб та 68 одиниць техніки

10:22 03 вересень Київ, Україна

Через спеку та посуху Луганську область охопила хвиля масштабних пожеж: горять ліси та степи.



В результаті пожеж загинула одна людина, постраждали двоє. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.



"2 вересня в результаті надзвичайної пожежної небезпеки на території області зафіксовано 24 випадки загоряння сухої трави на площі близько 1,2 тис. га. Станом на 7.00 3 вересня ліквідовано 16 пожеж. В результаті пожежі загинула одна людина та двоє людей з опіками різного ступеня тяжкості госпіталізовані", - йдеться в повідомленні.



Вогнем знищено 13 покинутих житлових будинків. Триває гасіння шести осередків пожеж сухої трави та лісових насаджень на загальній площі 945 га в Кремінському, Новоайдарському та Станично-Луганському районах.



У ДСНС повідомили, що до гасіння залучено 378 осіб та 68 одиниць техніки, у тому числі з інших областей - Донецької, Дніпропетровської, Полтавської.



1 вересня в ДСНС повідомляли про пожежу на площі 5 га в селищі Борівське біля Сіверськодонецька. Пожежу вдалося ліквідувати.



2 вересня в ДСНС повідомили, що в Луганській області горить суха трава та лісова підстилка в Станично-Луганському районі. Ситуація ускладнюється сильними поривами вітру, є загроза для населених пунктів Болотене, Валуйське та Станиця Луганська. Було організовано оповіщення місцевих жителів з метою можливої евакуації.



В гасінні пожежі беруть участь військовослужбовці операції Об'єднаних сил.



