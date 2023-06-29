"Легалізували" росіян в Україні та ЄС: ліквідовано підпільну друкарню

12:14 29 червня Київ, Україна

СБУ та Нацполіція ліквідували підпільну друкарню, яка виготовляла та продавала фальшиві документи України, зокрема росіянам.



В результаті комплексних заходів у кількох областях нашої держави викрито організатора угоди та 3-х її спільників.



Зловмисники пропонували своїм клієнтам фальшиві паспорти, посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та державні акти права власності на землю.



Серед клієнтів були громадяни росії, які на підставі фейкових документів намагалися «легалізуватись» в Україні чи виїхати до Євросоюзу.



Вартість підробки залежить від складності документа та терміновості її виготовлення. Так, наприклад, за одну фейкову ID-картку громадянина України

ділки просили 1,1 тис. дол., а фейкове посвідчення водія продавали за 600 дол.

При цьому щомісяця фігуранти виконували від 100 і більше замовлень.



Крім того, вони підробляли документи медкомісій щодо непридатності до військової служби за станом здоров'я. Таку послугу ділки оцінювали від 5 до 10 тис. дол.



Під час понад 150 обшуків у підпільному цеху, а також за адресами проживання та роботи фігурантів у Київській, Рівненській, Харківській, Одеській та Закарпатській областях виявлено:

▪️ бланки фальшивих документів;

▪️ обладнання для виготовлення підробок та нанесення на них голографічних захисних елементів;

▪️ печатки та штампи, які використовувалися у незаконній діяльності.



Наразі організатору схеми, його «кур'єру» з Бучі, а також двом спільникам із Рівного та Харкова повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.



Двоє з вищезгаданих фігурантів вже перебувають під вартою. Також планується повідомлення про підозру ще одного учасника схеми з Рівного та нотаріуса з Харкова.



Продовжується розслідування щодо встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення.