Латвієць намагався вивезти з України предмети військового призначення

При огляді автомобіля громадянина Латвії, який прямував з України до Польщі, митники виявили предмети військового призначення: комплектувальні до бойової зброї, військову екіпіровку і амуніцію.
Про це повідомляє Держприкордонслужба в понеділок, 5 липня.
Зазначено, що приховані від контролю предмети військового призначення виявили сьогодні в пункті пропуску Грушів прикордонники Львівського загону та співробітники митниці.
Зазначено, що приховані від контролю предмети військового призначення виявили сьогодні в пункті пропуску Грушів прикордонники Львівського загону та співробітники митниці.
Власник специфічного "товару" повідомив, що придбав його в Україні, тому що захоплюється історичною реконструкцією.
У Нацполіцію прикордонники направили повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого статтею про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст.263 КК України). Латвієць покинув пункт пропуску в супроводі поліціянтів.
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