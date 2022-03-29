Латвієць намагався вивезти з України предмети військового призначення

18:09 05 липня Київ, Україна

При огляді автомобіля громадянина Латвії, який прямував з України до Польщі, митники виявили предмети військового призначення: комплектувальні до бойової зброї, військову екіпіровку і амуніцію.

Про це повідомляє Держприкордонслужба в понеділок, 5 липня.



Зазначено, що приховані від контролю предмети військового призначення виявили сьогодні в пункті пропуску Грушів прикордонники Львівського загону та співробітники митниці.

"Оглядова група провела поглиблену перевірку автомобіля Volkswagen, яким виїжджав з України до Польщі громадянин Латвії. У багажному відділенні транспортного засобу і серед речей водія прикордонно-митна оглядова група виявила майже шість з половиною сотень предметів військового призначення", - йдеться в повідомленні.

Власник специфічного "товару" повідомив, що придбав його в Україні, тому що захоплюється історичною реконструкцією.



У Нацполіцію прикордонники направили повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого статтею про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст.263 КК України). Латвієць покинув пункт пропуску в супроводі поліціянтів.