Кузьменко залишиться під вартою у справі Шеремета

Печерський районний суд Києва відмовив у задоволенні клопотання про зміну запобіжного заходу підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета лікаря і волонтерці Юлії Кузьменко.
Постанова оскарженню не підлягає.
Також сьогодні Київський апеляційний суд залишив під вартою підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, музиканта Андрія Антоненко.
Як повідомлялося, підозрювані у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко і Юлія Кузьменко мають проблеми зі здоров'ям.
Нагадаємо, 4 липня в Києві відбулася акція солідарності з ув'язненими у справі Шеремета. Суд не піддався тиску.
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