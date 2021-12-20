Кузьменко залишиться під вартою у справі Шеремета

14:54 13 липень Київ, Україна

Печерський районний суд Києва відмовив у задоволенні клопотання про зміну запобіжного заходу підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета лікаря і волонтерці Юлії Кузьменко.

«Слідчий суддя Батрин, розглянувши клопотання про зміну запобіжного заходу Кузьменко, постановив: у задоволенні клопотання відмовити», - сказала вона.

Постанова оскарженню не підлягає.

Також сьогодні Київський апеляційний суд залишив під вартою підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, музиканта Андрія Антоненко.

Як повідомлялося, підозрювані у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко і Юлія Кузьменко мають проблеми зі здоров'ям.

Нагадаємо, 4 липня в Києві відбулася акція солідарності з ув'язненими у справі Шеремета. Суд не піддався тиску.