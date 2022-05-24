Курсантки станцювали під "Наколочки": внз МВС розпочав службове розслідування
16:39 21 грудня Киев, Украина
У соцмережах поширилося відео, на якому п'ять курсанток університету МВС танцюють під тюремний шансон російської групи "Воровайки".
У зв'язку з цим призначено службове розслідування, повідомили в Харківському національному університеті внутрішніх справ.
"У соціальних мережах з'явилося відео, на якому дівчата в формі курсантів, ймовірно поліційного вузу, танцюють під музичний супровід російського шансону. Через зазначений факт призначено службове розслідування", - йдеться в повідомленні.
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