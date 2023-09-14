Кубраков показав наслідки російської атаки на Одесу

18:47 13 вересня Київ, Україна

Вночі 13 вересня росія здійснила атаку на міста Рені та Ізмаїл на Одещині за допомогою ударних безпілотників. Внаслідок атаки постраждали адміністративні будівлі, склади для зернових вантажів, резервуари для зберігання олії та автотранспорт.



Про це повідомляє міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у своєму повідомленні на Facebook.



За його даними, семеро водіїв було госпіталізовано у тяжкому стані.