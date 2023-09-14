Кубраков показав наслідки російської атаки на Одесу
18:47 13 вересня Київ, Україна
Вночі 13 вересня росія здійснила атаку на міста Рені та Ізмаїл на Одещині за допомогою ударних безпілотників. Внаслідок атаки постраждали адміністративні будівлі, склади для зернових вантажів, резервуари для зберігання олії та автотранспорт.
Про це повідомляє міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у своєму повідомленні на Facebook.
За його даними, семеро водіїв було госпіталізовано у тяжкому стані.
"Незважаючи на спроби агресора зменшити експортний потенціал, українські порти продовжують функціонувати. Проте, кожна атака на портову інфраструктуру України ставить під загрозу продовольчу безпеку всього світу. З початку атак з липня цього року по порти України пошкоджено та частково зруйновано 105 об'єктів портової інфраструктури. Це призвело до скорочення експорту зернових вантажів до країн Азії, Африки та Європи на більш ніж 3 мільйони тонн на місяць через атаки на порти Дунайського кластера та блокування морських портів. Порти Дунайського кластера відіграють ключову роль в українському агроекспорті, їхню безпеку слід забезпечити потужними системами протиповітряної оборони, щоб уникнути серйозних наслідків, насамперед для країн, що залежать від української агропродукції", - наголосив Кубраков у своїй заяві.
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