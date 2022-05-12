Хто відправив три кулі в листі для Папи Римського

15:18 09 серпня Київ, Україна

Як повідомляє ABC News, працівниками пошти Мілана був перехоплений дивний конверт, в якому були виявлені три кулі. Це послання було адресовано Папі Римському. Поліція Мілана приступила до розслідування цього інциденту з поштовою кореспонденцією на адресу понтифіка.

Підозрілий конверт був перехоплений працівниками пошти вночі на сортувальному підприємстві в передмісті Мілана. Його прислали з Франції.

На конверті від руки було написано: "Папі Римському, Ватикан, площа Святого Петра, Рим".

У посланні знаходилося три кулі, імовірно, призначені для пістолета. Також в листі було повідомлення, що стосується фінансових операцій у Ватикані.

Розслідування триває. Ватикан поки не дає ніяких коментарів.

Раніше повідомлялося, що Папа Римський зустрівся з "Людиною-павуком". Чоловік, переодягаючись у персонажа з коміксів, відвідує дітей в лікарнях. У цьому ж костюмі він прийшов до понтифіка і попросив про молитву за маленьких пацієнтів. "Людиною-павуком" виявився 27-річний Маттіа Вільярдіта, якого президент Італії Серджо Маттарелла нагородив за роботу в дитячих лікарнях.

Додамо, Ватикан розсекретив своє майно в світі. Згідно з 30-сторінковим документом, Ватикану належить 4 051 об'єкт нерухомості в Італії і близько 1 120 об'єктів за кордоном, не рахуючи посольств Ватикану в усьому світі.