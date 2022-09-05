Хто відмовляється підкорятися - викрадають і кидають у катівні - Запорізька ОВА

08:58 05 вересня Київ, Україна

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області загарбники за відмову підкорятися – викрадають та кидають у катівні.

Про це у неділю, 4 вересня, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух в ефірі інформаційного телемарафону.

"На окупованих територіях триває тероризм, який сповідує окупаційна влада – це придушення будь-яких проявів волі. Людей викрадають, майже 500 у нас уже фактів підтверджених, понад 200 людей, на жаль, перебувають досі у катівнях. І це у всіх наших громадах, безпосередньо на окупованих територіях така ситуація”, - наголосив Старух.

Також він розповів, що окупанти тиснуть на вчителів та змушують їх вийти на роботу, щоб ті навчали дітей за програмами російських шкіл.

"На окупованих територіях є школи, які не працюють, 40 шкіл майже із 400, не працюють взагалі, немає з ними зв'язку", - підкреслив Старух.



Голова Запорізької ОВА зазначив, що люди, які виїхали з тимчасово окупованих територій області на підконтрольну Україні територію, навчають дітей в онлайн форматі.