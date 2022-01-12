Крим: російські силовики провели обшуки в будинках кримських татар

В анексованому Криму окупанти влаштували чергові обшуки, були затримані четверо кримських татар, їх відвезли в Управління ФСБ в Сімферополі.
Про це в Facebook повідомила "Кримська солідарність".
Українські правоохоронці вже почали кримінальне провадження.
У Нижньогірському районі пройшов обшук у журналіста "Кримської солідарності" та кореспондента "Грані" Айдера Кадирова.
У Нижньогірському районі пройшов обшук у журналіста "Кримської солідарності" та кореспондента "Грані" Айдера Кадирова.
Крім того, в Радянському районі російські силовики прийшли з обшуками в будинок Енвера Топчи. У селищі Сонячна Долина обшуки пройшли в будинку Айдера Аблякімова, який працює в МНС. У Судаку пройшов обшук в будинку активіста Умерова Рідвана.
У свою чергу поліція відкрила кримінальне провадження за фактом незаконних обшуків в будинках кримських татар.
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