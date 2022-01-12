Крим: російські силовики провели обшуки в будинках кримських татар

14:20 31 серпень Київ, Україна

В анексованому Криму окупанти влаштували чергові обшуки, були затримані четверо кримських татар, їх відвезли в Управління ФСБ в Сімферополі.

Про це в Facebook повідомила "Кримська солідарність".

Українські правоохоронці вже почали кримінальне провадження.



У Нижньогірському районі пройшов обшук у журналіста "Кримської солідарності" та кореспондента "Грані" Айдера Кадирова.

"У будинку на момент обшуку знаходяться дружина та четверо дітей. Молодшому 2,5 місяці, його передали бабусі, яка знаходиться поруч з будинком на вулиці. Проводити слідчі дії співробітники приїхали на двох машинах моделі «Газель» без розпізнавальних знаків", - відзначили в" Кримській солідарності ".

Крім того, в Радянському районі російські силовики прийшли з обшуками в будинок Енвера Топчи. У селищі Сонячна Долина обшуки пройшли в будинку Айдера Аблякімова, який працює в МНС. У Судаку пройшов обшук в будинку активіста Умерова Рідвана.

"Всіх чотирьох кримських татар затримали та везуть в будівлю УФСБ в Сімферополі", - додали в "Кримській солідарності".

У свою чергу поліція відкрила кримінальне провадження за фактом незаконних обшуків в будинках кримських татар.