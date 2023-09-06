Крилата ракета окупантів влучила у приватне підприємство у Вінниці - ПС ЗСУ

09:22 01 вересня Київ, Україна

У ніч на п'ятницю, 1 вересня, російські окупанти випустили по Україні дві крилаті ракети Калібр. Одна з них була збита силами протиповітряної оборони, інша – влучила у приватне підприємство у Вінницькій області.



Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.



За даними ПС, окупанти здійснили пуски із акваторії Чорного моря (район Феодосія).



Внаслідок влучення ракети на підприємстві виникла пожежа, пошкоджено майно та приватні автомобілі. Потерпілим надається допомога.