Катастрофа літака під Чугуєвом: командувачу ЗСУ повідомлено про підозру

За результатами розслідування, командувачу Повітряних сил і ще кільком офіцерам вручили підозру у справі про катастрофу військового Ан-26 на Харківщині.
Про це сказав на брифінгу начальник відділу ДБР Вадим Приймачок.
Як відомо, увечері 25 вересня в Харківській області на 530 км траси Київ-Харків поруч з дорогою впав військовий літак Ан-26. На борту були члени екіпажу, курсанти та офіцери Харківського університету Повітряних сил ЗСУ ім. Кожедуба - всього 27 осіб. У підсумку в живих залишився тільки В'ячеслав Золочівський. Серед загиблих були і двоє уродженців Миколаївській області - Володимир Олабін і Андрій Померанцев.
Як відомо, увечері 25 вересня в Харківській області на 530 км траси Київ-Харків поруч з дорогою впав військовий літак Ан-26. На борту були члени екіпажу, курсанти та офіцери Харківського університету Повітряних сил ЗСУ ім. Кожедуба - всього 27 осіб. У підсумку в живих залишився тільки В'ячеслав Золочівський. Серед загиблих були і двоє уродженців Миколаївській області - Володимир Олабін і Андрій Померанцев.
Дроздов підозрюється в недбалому ставленні до організації польотів.
Крім того, повідомлено про підозру керівнику польотами військової частини аеродрому в Чугуєві, а також командиру частини, який затвердив план польотів з порушеннями. ДБР заявило, що вони допустили порушення як на стадії підготовки польоту Ан-26, так і під час його катастрофи. Зокрема, встановлено, що на борт літака були допущені сторонні особи, а саме курсанти-льотчики, які не мали досвіду в керуванні літаком.
Підозрюваних ДБР не затримували.
За словами Вадима Приймачка, командир літака також не мав навичок керування літаком в нічний час. У Держбюро розслідувань вважають, що встановили ще не всіх причетних.
Крім того, повідомлено про підозру керівнику польотами військової частини аеродрому в Чугуєві, а також командиру частини, який затвердив план польотів з порушеннями. ДБР заявило, що вони допустили порушення як на стадії підготовки польоту Ан-26, так і під час його катастрофи. Зокрема, встановлено, що на борт літака були допущені сторонні особи, а саме курсанти-льотчики, які не мали досвіду в керуванні літаком.
Підозрюваних ДБР не затримували.
За словами Вадима Приймачка, командир літака також не мав навичок керування літаком в нічний час. У Держбюро розслідувань вважають, що встановили ще не всіх причетних.
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