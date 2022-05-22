Катастрофа літака під Чугуєвом: командувачу ЗСУ повідомлено про підозру

13:58 18 грудня Київ, Україна

За результатами розслідування, командувачу Повітряних сил і ще кільком офіцерам вручили підозру у справі про катастрофу військового Ан-26 на Харківщині.

Про це сказав на брифінгу начальник відділу ДБР Вадим Приймачок.



Як відомо, увечері 25 вересня в Харківській області на 530 км траси Київ-Харків поруч з дорогою впав військовий літак Ан-26. На борту були члени екіпажу, курсанти та офіцери Харківського університету Повітряних сил ЗСУ ім. Кожедуба - всього 27 осіб. У підсумку в живих залишився тільки В'ячеслав Золочівський. Серед загиблих були і двоє уродженців Миколаївській області - Володимир Олабін і Андрій Померанцев.

"За підсумком розслідування ДБР спільно з Офісом Генпрокурора, здобуті докази, які дають підстави обґрунтовано підозрювати окремих осіб, причетних до організації зазначених польотів. Вони допустили порушення у своїй службовій діяльності", - сказав Приймачок.

Дроздов підозрюється в недбалому ставленні до організації польотів.



Крім того, повідомлено про підозру керівнику польотами військової частини аеродрому в Чугуєві, а також командиру частини, який затвердив план польотів з порушеннями. ДБР заявило, що вони допустили порушення як на стадії підготовки польоту Ан-26, так і під час його катастрофи. Зокрема, встановлено, що на борт літака були допущені сторонні особи, а саме курсанти-льотчики, які не мали досвіду в керуванні літаком.



Підозрюваних ДБР не затримували.



За словами Вадима Приймачка, командир літака також не мав навичок керування літаком в нічний час. У Держбюро розслідувань вважають, що встановили ще не всіх причетних.