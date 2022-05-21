Велика пожежа паралізувала роботу аеропорту Женеви

07:59 21 травня Київ, Україна

Поблизу аеропорту швейцарського міста Женева у п'ятницю, 20 травня, виникла велика пожежа, яка призвела до збоїв у повітряному сполученні. Про це повідомляє місцевий телеканал RTS.

За словами представника повітряної гавані, у другій половині дня загорілася будівля нового центру для прохачів притулку, що знаходиться поза периметром аеропорту. Через дим було вирішено призупинити прийом бортів, відправлення – на розсуд пілотів.

Таким чином, дев'ять літаків перенаправили до інших аеропортів, відправку 13 лайнерів відклали.

У пожежній службі Женеви уточнили, що сигнал про спалах надійшов о 17:06 за місцевим часом (18:06 за Києвом). Вогонь спалахнув на останньому поверсі будівлі, що будується, коли на даху проводилися ізоляційні роботи.

Як зазначено, саме горіння ізоляційних матеріалів спричинило густий чорний дим. Боротьбу із пожежею ускладнює наявність там десятка балонів із газом, які можуть вибухнути.

Тим часом у Мережі з'явилися повідомлення, що під час гасіння вогню біля аеропорту пролунав вибух. Повідомляється про одного постраждалого.

Раніше російські окупаційні війська завдали авіаційного удару по заводу будівельних матеріалів Knauf Україна в Соледарі Донецької області. На підприємстві розпочалася серйозна пожежа.