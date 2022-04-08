Кропивницький: п'яний водій на смерть збив дитину

20:41 10 листопада Київ, Україна

Автомобіль під керуванням водія, який перебував в стані алкогольного сп'яніння, скоїв наїзд на 11-річну дівчинку і зник з місця події, в результаті ДТП дитина померла на місці.

Про це УНН повідомили в ГУ НП в Кіровоградській області.



Поліціянти встановили місцеперебування правопорушника, ним виявився 44-річний місцевий житель. Водій керував автомобілем, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння.



Громадянина затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.



Розслідування проводиться в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.