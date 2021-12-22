Кривий-Ріг: вогонь знищив прогулянковий катер

17:53 13 серпень Київ, Україна

Пожежа, яка сталася на прогулянковому катері пришвартованому до причалу, знищив судно. На момент виникнення пожежі всередині катера людей не було.



Повідомлення про те, що на причалі Кресовського водосховища Покровського району міста Кривий Ріг горить прогулянковий водний катер, рятувальники отримали 13-го серпня в 3:23.



На місці рятувальники встановили, що вогнем охоплений пришвартований на причалі прогулянковий катер "Анна". Пізніше було встановлено, що загоряння виникло всередині приміщення водного транспорту, розрахованого на 12 посадочних місць.

Пожежу локалізовано о 3:48 і ліквідовано в 4:23.



Вогнем знищено обшивку, внутрішнє оздоблення приміщень, меблі і двигун прогулянкового катера "Анна". Загальна площа пожежі - 40 кв. м.

Пенсіонер-моряк Сергій Макаренко 12 років тому власноруч збудував прогулянковий катер "Анна".

"У бортовому журналі вже скільки записів і замовлень, і весілля, і екскурсії, а ми тепер нікого не покатаємо", - каже чоловік.

Зараз небайдужі люди збирають гроші, щоб відновити катер.