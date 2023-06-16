Кривий Ріг зіткнувся із проблемами з водою у зв'язку з підривом Каховської ГЕС

12:14 06 червня Київ, Україна

Підрив Каховської ГЕС спричинив серйозні наслідки для водопостачання міста Кривий Ріг у Дніпропетровській області.



Хоча водопостачання продовжуватиметься, промислові підприємства міста зіштовхнуться із суттєвим скороченням споживання води, а населення буде обмежене у використанні цього ресурсу.



Голова міської військової адміністрації, Олександр Вілкул, поділився цією інформацією через Telegram, наголосивши, що ситуація, хоч і складна, перебуває під контролем.

Місто Кривий Ріг поділяється на дві зони водопостачання.. Вода в Центрально-Міському, частково Металургійному, Довгинцівському та Саксаганському районах, як і раніше, надходитиме від Карачунів без ризику.



Однак у решті районів, які покривають 70% міста, вода зазвичай надходить із Каховського водосховища через водосховище Південне. Влада заздалегідь передбачала ризики та вжила необхідних технічних заходів для забезпечення життя городян у цих умовах.

Міська адміністрація вже провела екстрену нараду, оцінила ситуацію та розробила план, що включає технічні та організаційні заходи. Важливо, що вода постачатиметься, але потрібно знизити споживання в районах, які зазвичай постачаються водою з Каховки.



Споживання води промисловістю має бути скорочене, а для населення буде знижено тиск води з 22:00 до 05:00, обмежуючи доступ до перших поверхів будинків. Полив із шлангів буде повністю заборонено.

У селах Криворізької громади, що тягнеться від Інгульця до Софіївки, подача води буде доступна лише з 08:00 до 12:00. У разі недостатності цих заходів буде введено додаткові обмеження, але міська адміністрація забезпечить все необхідне для забезпечення водопостачання у місті.