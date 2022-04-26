Кривий Ріг: дитина на ланцюгу

15:21 23 липня Київ, Україна

Сьогодні вранці в одне з відділень поліції Кривого Рогу звернувся семирічна дитина зі скаргою на те, що вона знаходиться одна вдома і прив'язана до батареї.

Про це повідомляє пресслужба поліції Дніпропетровської області.



"23 липня хлопчик сам подзвонив на лінію 102 і розповів, що чоловік матері б'є його і прикував ногу до батареї ланцюгом. За вказаною адресою відразу виїхали ювенальні поліціянти і слідчо-оперативна група", - йдеться в повідомленні.



З дитини зняли ланцюг і відвезли в медустанову.



З'ясувалося, що 30-річний вітчим прикував пасинка і пішов на роботу. Таким чином чоловік хотів "перевиховати" хлопчика, який нібито постійно тікає з дому.



За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України. Підозрюваному загрожує п'ять років позбавлення волі. Чоловік затриманий. Вирішується питання про вручення йому повідомлення про підозру і обрання запобіжного заходу.