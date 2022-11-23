Кривий Ріг повністю знеструмлений - ОВА

17:40 23 листопада Київ, Україна

Голова міської військової адміністрації Олександр Вілкул повідомив, що станом на 16.00 Кривий Ріг повністю знеструмлений. Почалася рятувальна операція з підйому гірників із шахт.



Зазначається, що у Кривому Розі задіяно екстрений план на випадок повного знеструмлення. Водозабори, насосні станції, малі котельні та лікарні переведені на генератори.

"Великі котельні, що живляться від високовольтних ліній, на генераторах працювати не можуть. Людей з метро вже виведено. Розпочато рятувальну операцію з підйому шахтарів із шахт", - розповів Вілкул.



Він закликав керівництво підприємств усіх форм власності та бізнес відпустити працівників по будинках, а також допомогти з їхнім розвезенням, оскільки електротранспорт не працює.