Кривий Ріг повністю знеструмлений - ОВА

Голова міської військової адміністрації Олександр Вілкул повідомив, що станом на 16.00 Кривий Ріг повністю знеструмлений. Почалася рятувальна операція з підйому гірників із шахт.
Зазначається, що у Кривому Розі задіяно екстрений план на випадок повного знеструмлення. Водозабори, насосні станції, малі котельні та лікарні переведені на генератори.
Зазначається, що у Кривому Розі задіяно екстрений план на випадок повного знеструмлення. Водозабори, насосні станції, малі котельні та лікарні переведені на генератори.
Він закликав керівництво підприємств усіх форм власності та бізнес відпустити працівників по будинках, а також допомогти з їхнім розвезенням, оскільки електротранспорт не працює.
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