Кривий Ріг: пасажир стріляв в таксиста через 8 гривень

11:48 18 грудня Київ, Україна





Про це повідомили в пресслужбі Криворізького відділу поліції. Вчора, 17 грудня, в Кривому Розі між водієм таксі і нетверезим пасажиром виник конфлікт через гроші, в результаті якого таксист отримав поранення з пістолета.Про це повідомили в пресслужбі Криворізького відділу поліції.

Водій, який чекав довгий час, поки клієнти вийдуть, коли довіз їх на місце, попередив, що за простій доведеться доплатити 8 гривень.



Це розлютило чоловіка, він дістав зброю і вистрілив таксистові в ногу.

"Вчора, 17 грудня, в поліцію надійшло повідомлення, що невідомий вистрілив у водія таксі. Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що у порушника з водієм таксі виник конфлікт через те, що клієнт відмовився платити за простій автомобіля. Під час конфлікту пасажир дістав пістолет і вистрілив у бік водія таксі. В результаті водій отримав непроникаюче вогнепальне поранення лівої гомілки", - розповіла прессекретарка Криворізького відділення поліції Оксана Лесонен.

Чоловіка доставили до 2-ї міськлікарні.



За фактом хуліганства внесено відомості в ЄРДР за ст. 296 ККУ. Порушника доставили в Довгинцівське відділення поліції. Ним виявився 32-річний криворіжанин.