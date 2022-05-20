Кривий Ріг: пасажир стріляв в таксиста через 8 гривень

Вчора, 17 грудня, в Кривому Розі між водієм таксі і нетверезим пасажиром виник конфлікт через гроші, в результаті якого таксист отримав поранення з пістолета.
Про це повідомили в пресслужбі Криворізького відділу поліції.
Про це повідомили в пресслужбі Криворізького відділу поліції.
Водій, який чекав довгий час, поки клієнти вийдуть, коли довіз їх на місце, попередив, що за простій доведеться доплатити 8 гривень.
Це розлютило чоловіка, він дістав зброю і вистрілив таксистові в ногу.
Це розлютило чоловіка, він дістав зброю і вистрілив таксистові в ногу.
Чоловіка доставили до 2-ї міськлікарні.
За фактом хуліганства внесено відомості в ЄРДР за ст. 296 ККУ. Порушника доставили в Довгинцівське відділення поліції. Ним виявився 32-річний криворіжанин.
За фактом хуліганства внесено відомості в ЄРДР за ст. 296 ККУ. Порушника доставили в Довгинцівське відділення поліції. Ним виявився 32-річний криворіжанин.
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