Кривий Ріг: хлопець підпалив вагітну подругу і зник

20:29 26 травень Київ, Україна

Житель Кривого Рогу під час словесної перепалки зі своєю вагітною співмешканкою, облив її займистою речовиною і підпалив.

Про це повідомляє пресслужба поліції Дніпропетровської області.

"26 травня близько 16:10 від працівників ДСНС в поліцію надійшло повідомлення про те, що в одній з квартир багатоповерхівки по вул. Соборності в Долгінцевському районі горить дівчина", - йдеться в повідомленні.

Поліція з'ясувала, що молоді люди посварилися. 17-річний хлопець облив легкозаймистою речовиною свою 21-річну співмешканку і підпалив її, а потім зник з місця події. Дівчину доставили в лікарню.



Підозрюваного у підпалі вдалося затримати. У юнака вдома провели обшук, в ході якого вилучили зброю.



Вирішується питання про відкриття кримінального провадження (замах на вбивство).