Кривий Ріг: хлопець підпалив вагітну подругу і зник

Житель Кривого Рогу під час словесної перепалки зі своєю вагітною співмешканкою, облив її займистою речовиною і підпалив.
Про це повідомляє пресслужба поліції Дніпропетровської області.
Поліція з'ясувала, що молоді люди посварилися. 17-річний хлопець облив легкозаймистою речовиною свою 21-річну співмешканку і підпалив її, а потім зник з місця події. Дівчину доставили в лікарню.
Підозрюваного у підпалі вдалося затримати. У юнака вдома провели обшук, в ході якого вилучили зброю.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження (замах на вбивство).
Підозрюваного у підпалі вдалося затримати. У юнака вдома провели обшук, в ході якого вилучили зброю.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження (замах на вбивство).
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