Кривий Ріг: чоловік напав на продавчиню кіоску, жінка у важкому стані

18:44 01 червень Київ, Україна

У Покровському районі Кривого Рогу чоловік скоїв напад на продавчиню кіоску, він вдарив жінку молотком по голові, а потім порізав постраждалій горло.

Жінку госпіталізували у важкому стані, повідомила пресслужба Криворізького районного управління поліції.



Після нападу зловмисник виніс цінні речі жінки, 300 гривень з каси магазину, шоколадки, жуйки і запальнички.





Незабаром правоохоронці затримали нападника. Ним виявився 32-річний місцевий житель. За даним фактом поліціянти відкрили справу згідно з частиною 3 статті 15, пункту 6 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство) і частини 4 статті 187 (розбій) Кримінального кодексу України.