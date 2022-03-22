Кривий Ріг. 14 вантажних вагонів зійшли з рейок

09:59 28 жовтня Київ, Україна

Правоохоронці Кривого Рогу розбирають причини аварії, яка сталася сьогодні рано вранці на залізничному полотні Дніпропетровської області.



Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Дніпропетровської області.



28 жовтня о 4:10 на околиці міста Кривий Ріг Дніпропетровської області під час руху вантажного поїзда зійшли з рейок 14 вагонів. В результаті події люди не постраждали.



За попередніми даними, аварія сталася внаслідок роз'єднання зчеплення між вагонами. Вживаються заходи щодо ліквідації наслідків події.