Кривий Ріг. 14 вантажних вагонів зійшли з рейок

09:59 28 жовтня Київ, Україна

Правоохоронці Кривого Рогу розбирають причини аварії, яка сталася сьогодні рано вранці на залізничному полотні Дніпропетровської області.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Дніпропетровської області.

28 жовтня о 4:10 на околиці міста Кривий Ріг Дніпропетровської області під час руху вантажного поїзда зійшли з рейок 14 вагонів. В результаті події люди не постраждали.

За попередніми даними, аварія сталася внаслідок роз'єднання зчеплення між вагонами. Вживаються заходи щодо ліквідації наслідків події.
"За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 276 (порушення правил безпечного руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) Кримінального кодексу України", - розповіли в поліції.