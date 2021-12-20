Кримінального "авторитета" на прізвисько "Салім" видворили з України

14:35 07 квітень Київ, Україна

Співробітниками правоохоронних органів було затримано і видворено з України 42-річного громадянина Російської Федерації, який є кримінальним «авторитетом» на прізвисько «Салім».



Його вже висилали з країни п'ять років тому, проте він прибув на територію України незаконно, повідомляє пресслужба МВС.

"Цей громадянин був видворений з території України в 2016 році з подальшою забороною в'їзду терміном на 3 роки, в 2019 році заборона була продовжена ще на 3 роки. І незважаючи на заборону в'їзду, чоловік незаконно потрапив в Україну поза пунктами пропуску для налагодження кримінальних та корупційних зв'язків, поширення на території України діяльності підконтрольних йому злочинних груп і перерозподілу таким чином сфер впливу в злочинному середовищі", - йдеться в повідомленні.

На 42-річного росіянина був складений протокол про адмінправопорушення, передбачене ст. 203-1 КУпАП "Невиконання рішення про заборону в'їзду в Україну".



6 квітня чоловік покинув територію України.