Хресна хода триває: в Києві, як і раніше, обмежують рух транспорту. КАРТА

10:09 28 липня Київ, Україна

Хресна хода в Києві триває, в зв'язку з цим по вул. Трьохсвятительській буде обмежено рух для всіх транспортних засобів.



Про це повідомляє патрульна поліція Києва.



"28 липня в зв'язку з проведенням заходів у центрі Києва буде тимчасово обмежено рух усіх видів транспортних засобів по вулиці Трьохсвятительській. Патрульні забезпечуватимуть порядок і безпеку, щоб все відбулося без порушень", - сказано в повідомленні.



У поліції закликали з розумінням поставитися до підвищених заходів безпеки і при необхідності звертатися за допомогою до патрульних.