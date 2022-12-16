Кременчук залишився без теплопостачання та електрики - мер
12:43 16 грудня Київ, Україна
У зв'язку з масованим обстрілом росії, Кременчук у Полтавській області залишився без теплопостачання та електрики.
Про це повідомив мер Кременчука Віталій Малецький.
"Через тимчасову відсутність електропостачання по області не працює міська система опалення! Обов'язково закрийте всі вікна, і проведіть усі можливі заходи для збереження тепла у приміщеннях", - зазначив він.
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