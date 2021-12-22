Кременчук: комунальники знайшли авіаційну бомбу

17:39 13 серпень Київ, Україна

100-кілограмова авібомба була знайдена співробітниками КП "Кременчукенерго" під час планових робіт по заміні електрокабелів. Територія, на якій виявлений боєприпас, знаходиться недалеко від житлового сектора.

Про подію працівники відразу повідомили в державну службу надзвичайних ситуацій.