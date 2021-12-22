Кременчук: комунальники знайшли авіаційну бомбу
17:39 13 серпень Київ, Україна
100-кілограмова авібомба була знайдена співробітниками КП "Кременчукенерго" під час планових робіт по заміні електрокабелів. Територія, на якій виявлений боєприпас, знаходиться недалеко від житлового сектора.
Про подію працівники відразу повідомили в державну службу надзвичайних ситуацій.
"Фахівці ГСЧС виїхали на місце і встановили, що дана знахідка є 100-кілограмовою авіаційною бомбою часів минулих воєн. 12 серпня співробітники групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ГСЧС України в Полтавській області вилучили авіабомбу та перевірили навколишній ділянку на наявність інших вибухонебезпечних предметів. Додатково боєприпасів виявлено не було. Авіабомбу ФАБ-100 знищили контрольованим підривом ", - йдеться в повідомленні.
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