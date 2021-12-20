Крадіжка у фітнес-центрах: поліція Вінниці затримала іноземця (ФОТО)

10:18 23 листопад Київ, Україна

У неділю, 21 листопада, в Одесі оперативники карного розшуку затримали 32-річного громадянина Республіки Білорусь, який крав особисті речі із камер зберігання у клієнтів фітнес-клубів.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції у Вінницькій області.

Поліціянти встановили причетність правопорушника, який незаконно перебував в Україні, до скоєння двох крадіжок на території Вінницької та Київської областей. Наразі поліція перевіряє чоловіка на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території інших регіонів.

До поліції звернувся 31-річний вінничанин із повідомленням про скоєння крадіжки. Постраждалий розповів, що під час тренування у фітнес-центрі з його камери схову невідомий викрав суму у розмірі 3 000 доларів США, 1 000 євро та 45 000 гривень.

Переглянувши відео з камери спостереження, встановленої у приміщенні спортивного клубу, поліціянти оперативним шляхом встановили особу, причетну до вчинення крадіжки. Ним виявився 32-річний громадянин Республіки Білорусь, який тимчасово проживав в Одесі.

Поліція розіслала орієнтування на розшук зловмисника всім регіональним підрозділам поліції. З'ясувалося, що поліція у Києві розшукує підозрюваного за скоєння аналогічного злочину.

У ході проведення розшукових заходів оперативники затримали зловмисника за місцем проживання в Одесі та вилучили частину викрадених коштів потерпілого.

Слідством порушено кримінальне провадження за ч.3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкції передбачають покарання – до 6 років позбавлення волі.

Наразі підозрюваний перебуває у столиці для подальшого розслідування кримінальної справи.