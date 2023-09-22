Корупція у військкоматі Львівської області: затримано співробітницю

12:00 22 вересня Київ, Україна

В одному з районних військкоматів Львівської області було виявлено корупційну схему, і співробітницю цієї установи було затримано.

Про це інформує служба зв'язків із громадськістю Львівського обласного територіального центру комплектування та соціального захисту (ТЦК та СП).

За інформацією, правоохоронці провели затримання співробітниці одного з районних територіальних центрів комплектування за підозрою в отриманні хабаря за врегулювання питань, пов'язаних із ухиленням від призову на мобілізацію.
 
"Ми засуджуємо всі форми незаконної діяльності з боку працівників територіальних центрів комплектування. Це неприпустимо у нашій структурі. Ми надамо всю необхідну підтримку для проведення розслідування та впевнені, що структуру територіальних центрів буде очищено від корупції. Жоден прояв корупції не залишиться безкарним", - запевнили у Львівському обласному військкоматі.