Корупція у військкоматі Львівської області: затримано співробітницю

В одному з районних військкоматів Львівської області було виявлено корупційну схему, і співробітницю цієї установи було затримано.
Про це інформує служба зв'язків із громадськістю Львівського обласного територіального центру комплектування та соціального захисту (ТЦК та СП).
За інформацією, правоохоронці провели затримання співробітниці одного з районних територіальних центрів комплектування за підозрою в отриманні хабаря за врегулювання питань, пов'язаних із ухиленням від призову на мобілізацію.
Про це інформує служба зв'язків із громадськістю Львівського обласного територіального центру комплектування та соціального захисту (ТЦК та СП).
За інформацією, правоохоронці провели затримання співробітниці одного з районних територіальних центрів комплектування за підозрою в отриманні хабаря за врегулювання питань, пов'язаних із ухиленням від призову на мобілізацію.
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