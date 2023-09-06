Корупція на Одещині: депутат звинувачений у крадіжці дорогого катера

За даними, отриманими від МВС, депутата, який також є головою однієї з райрад в Одеській області, було затримано за звинуваченням у крадіжці швидкісного катера, оціненого у понад 2 мільйони гривень.
Повідомлення про затримання було опубліковане в офіційному каналі МВС у Telegram.
За інформацією у документі, чиновник дізнався про наявність швидкісного катера в одеському яхт-клубі, який фактично належав Державній екологічній інспекції. Під виглядом захисту майна від можливих обстрілів він переконав держекоінспектора вивезти катер із клубу. Катер був захований на території рибальського комплексу. У спробі заплутати сліди, чиновник використав чужий втрачений паспорт і вказав у розписці на отримання держмайна дані іншої людини.
Ці дії, як зазначено у повідомленні МВС, призвели до більш ніж 2 мільйонів 690 тисяч гривень збитків для Державної екологічної інспекції.
Наразі чиновника затримали та офіційно поінформували його про підозру.
Відповідно до закону, за такий злочин чиновнику загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі із конфіскацією його майна.
На цей момент розглядаються питання щодо застосування запобіжного заходу, тимчасового зняття з посади та арешту майна обвинуваченого.
Повідомлення про затримання було опубліковане в офіційному каналі МВС у Telegram.
За інформацією у документі, чиновник дізнався про наявність швидкісного катера в одеському яхт-клубі, який фактично належав Державній екологічній інспекції. Під виглядом захисту майна від можливих обстрілів він переконав держекоінспектора вивезти катер із клубу. Катер був захований на території рибальського комплексу. У спробі заплутати сліди, чиновник використав чужий втрачений паспорт і вказав у розписці на отримання держмайна дані іншої людини.
Ці дії, як зазначено у повідомленні МВС, призвели до більш ніж 2 мільйонів 690 тисяч гривень збитків для Державної екологічної інспекції.
Наразі чиновника затримали та офіційно поінформували його про підозру.
Відповідно до закону, за такий злочин чиновнику загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі із конфіскацією його майна.
На цей момент розглядаються питання щодо застосування запобіжного заходу, тимчасового зняття з посади та арешту майна обвинуваченого.
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