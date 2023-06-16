Корупційна схема в Одеському районі: СБУ виявила відкати в управлінні

19:41 02 червня Київ, Україна

Служба безпеки України (СБУ) розкрила корупційну схему, що діяла в одному з управлінь Чорноморської міської ради Одеського району. Інформацію про це надала пресслужба СБУ на Одещині.



За даними СБУ, керівник установи організувала систему отримання "відкатів" в обмін на виграш у тендерах на різні замовлення, які оплачуються з місцевого бюджету.

Учасники схеми навмисно завищували вартість товарів, послуг та робіт, а керівник встановлювала 10% відкату від загальної суми укладеного договору.



За повідомленням СБУ, жінка, беручи хабарі, обіцяла "гарантовану" допомогу у виграші тендерів на закупівлю товарів, надання послуг та виконання робіт коштом місцевого бюджету.



Співробітники СБУ затримали чиновницю в момент отримання хабаря у розмірі 105,6 тисячі гривень від одного з підрядників. Розрахунки проводились за договором на монтаж систем вентиляції та обслуговування мереж теплопостачання на загальну суму понад 1 мільйон гривень.



Директору підрядної комерційної структури, а також організатору схеми було пред'явлено звинувачення у злочинних діях.