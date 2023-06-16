Корупційна схема в Одеському районі: СБУ виявила відкати в управлінні

Служба безпеки України (СБУ) розкрила корупційну схему, що діяла в одному з управлінь Чорноморської міської ради Одеського району. Інформацію про це надала пресслужба СБУ на Одещині.
За даними СБУ, керівник установи організувала систему отримання "відкатів" в обмін на виграш у тендерах на різні замовлення, які оплачуються з місцевого бюджету.
За даними СБУ, керівник установи організувала систему отримання "відкатів" в обмін на виграш у тендерах на різні замовлення, які оплачуються з місцевого бюджету.
Учасники схеми навмисно завищували вартість товарів, послуг та робіт, а керівник встановлювала 10% відкату від загальної суми укладеного договору.
За повідомленням СБУ, жінка, беручи хабарі, обіцяла "гарантовану" допомогу у виграші тендерів на закупівлю товарів, надання послуг та виконання робіт коштом місцевого бюджету.
Співробітники СБУ затримали чиновницю в момент отримання хабаря у розмірі 105,6 тисячі гривень від одного з підрядників. Розрахунки проводились за договором на монтаж систем вентиляції та обслуговування мереж теплопостачання на загальну суму понад 1 мільйон гривень.
Директору підрядної комерційної структури, а також організатору схеми було пред'явлено звинувачення у злочинних діях.
За повідомленням СБУ, жінка, беручи хабарі, обіцяла "гарантовану" допомогу у виграші тендерів на закупівлю товарів, надання послуг та виконання робіт коштом місцевого бюджету.
Співробітники СБУ затримали чиновницю в момент отримання хабаря у розмірі 105,6 тисячі гривень від одного з підрядників. Розрахунки проводились за договором на монтаж систем вентиляції та обслуговування мереж теплопостачання на загальну суму понад 1 мільйон гривень.
Директору підрядної комерційної структури, а також організатору схеми було пред'явлено звинувачення у злочинних діях.
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