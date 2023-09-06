Корупція під час мобілізації: у Київській області викрито голову військової медкомісії

17:07 29 серпня Київ, Україна





Фігуранти пропонували потенційним призовникам свою «допомогу» в ухиленні від військової служби на підставі фіктивних документів про «погане» здоров'я.



Вартість корупційної послуги становила до 7 тис. американських доларів з одного ухилянта.



За наявними даними, посадовці «пропрацювали» за злочинною схемою понад 50 осіб, які хотіли ухилитися від призову та втекти за кордон.



СБУ та ДБР зібрали доказову базу на голову військово-лікарської комісії одного із районів Київщини, яка причетна до системної корупції під час мобілізації. Чиновниця діяла у складі злочинної групи, до якої входило щонайменше 5 осіб. Серед них – керівник відділення місцевого військкомату зі своїм підлеглим.Фігуранти пропонували потенційним призовникам свою «допомогу» в ухиленні від військової служби на підставі фіктивних документів про «погане» здоров'я.Вартість корупційної послуги становила до 7 тис. американських доларів з одного ухилянта.За наявними даними, посадовці «пропрацювали» за злочинною схемою понад 50 осіб, які хотіли ухилитися від призову та втекти за кордон.

Для пошуку клієнтів та передачі грошей вони діяли з двома спільниками – колишнім військкомом та його сином.

При цьому сама керівниця військової медкомісії особисто підписувала довідки про непридатність до призову за станом здоров'я без фактичного проходження медогляду військовозобов'язаними.

Потім на підставі фіктивних лікарських документів посадовці військкомату «списували» ухилянтів з військового обліку.



В цей час голові військової медкомісії повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою) та ч.2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.



Раніше за 332 статтею були кваліфіковані також злочинні дії начальника відділення військкомату та ще двох спільників.



Продовжується розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.



Зловмисникам загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна.