Коригувала повітряні удари по Одесі: СБУ затримала зрадницю

12:08 11 серпня Київ, Україна

СБУ затримала в Одесі російську агентку, яка працювала на ФСБ . Зловмисниця збирала розвіддані про місця базування Сил оборони, а після ворожих повітряних атак на місто вона обходила постраждалі вулиці та фіксувала наслідки прильотів.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За кожне виконане завдання російська агентка отримувала від свого «куратора» із ФСБ до 20 тис. у гривневому еквіваленті. "Суми" надходили у вигляді криптовалюти на електронний гаманець фігурантки.



Розвідінформація знадобилася загарбникам для підготовки нових та коригування повторних повітряних ударів по Одесі із застосуванням крилатих або балістичних ракет і дронів-камікадзе.

Співробітники СБУ затримали зловмисницю під час контрдиверсійних заходів, коли вона здійснювала дорозвідку місцевості поблизу одного із

українських військових об'єктів.



За даними слідства, російською агенткою виявилася місцева мешканка, яка мала проросійські погляди та хотіла «підробити» за рахунок співпраці з ворожою спецслужбою. Для конспірації постійно змінювала мобільні номери та телефони.



У ході обшуків за місцем проживання фігурантки виявлено банківські картки та засоби зв'язку з доказами її розвідувально-підривної діяльності на користь росії.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриману про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вона під вартою та повністю визнала свою провину у співпраці з ворожою спецслужбою. Продовжується розслідування щодо встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує довічне ув'язнення.