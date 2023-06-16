Коригував ракети: СБУ затримала колишнього депутата-комуніста Запорізької міськради

10:18 29 травня Київ, Україна

Колишній депутат Запорізької міськради, який ще з радянських часів є прихильником комуністичної ідеології, з початку широкомасштабного вторгнення активно підтримав збройну агресію росії проти України.

За вказівками кураторів підозрюваний збирав інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ, а також розташування об'єктів військового та оборонно-промислового комплексу. Також він фіксував наслідки ворожих ударів по обласному центру. Отримані дані передавав через Telegram.

За його наведення російські загарбники здійснили серію ракетних ударів по місту у квітні та травні цього року. Тоді внаслідок ворожих обстрілів загинули 3 місцеві жителі. Також було зруйновано 30 приватних будинків та пошкоджено одне з промислових підприємств регіону.



За даними слідства, ворожим поплічником виявився затятий прихильник комунізму, який у 2001 році отримав 6 років в'язниці за планування державного перевороту в Україні.



Після виходу «на волю» вступив до місцевого осередку забороненої компартії і у 2015 році майже пів року був депутатом Запорізької міської ради.



Також він був активним учасником прокремлівських організацій «Союз радянських офіцерів» та «Безсмертний полк».

У 2022 році за своїми переконаннями він поповнив агентурну мережу країни-агресора і став усіляко допомагати спецслужбам росії у проведенні підривної діяльності проти України. Для виконання ворожих завдань російський агент сформував свою інформаторську мережу. До її складу увійшли колишні однопартійці фігуранта, які мешкають у Запоріжжі.



Через них він «в темну» отримував інформацію про діючі промислові підприємства та технічний стан критичної інфраструктури. Потім зрадник особисто виїжджав на місцевість та проводив приховану фото- та відеофіксацію українських об'єктів. Отримані відомості передавав росії для підготовки повітряних атак по території регіону. Після ворожих ударів зловмисник «звітував» про їхні наслідки у ФСБ.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого виявлено мобільні телефони, які він використав для спілкування із російською спецслужбою.

Також у нього вилучено велику кількість забороненої комуністичної символіки.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).