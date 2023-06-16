Коригував ракети: СБУ затримала колишнього депутата-комуніста Запорізької міськради

Колишній депутат Запорізької міськради, який ще з радянських часів є прихильником комуністичної ідеології, з початку широкомасштабного вторгнення активно підтримав збройну агресію росії проти України.
За вказівками кураторів підозрюваний збирав інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ, а також розташування об'єктів військового та оборонно-промислового комплексу. Також він фіксував наслідки ворожих ударів по обласному центру. Отримані дані передавав через Telegram.
За його наведення російські загарбники здійснили серію ракетних ударів по місту у квітні та травні цього року. Тоді внаслідок ворожих обстрілів загинули 3 місцеві жителі. Також було зруйновано 30 приватних будинків та пошкоджено одне з промислових підприємств регіону.
За даними слідства, ворожим поплічником виявився затятий прихильник комунізму, який у 2001 році отримав 6 років в'язниці за планування державного перевороту в Україні.
Після виходу «на волю» вступив до місцевого осередку забороненої компартії і у 2015 році майже пів року був депутатом Запорізької міської ради.
Також він був активним учасником прокремлівських організацій «Союз радянських офіцерів» та «Безсмертний полк».
За даними слідства, ворожим поплічником виявився затятий прихильник комунізму, який у 2001 році отримав 6 років в'язниці за планування державного перевороту в Україні.
Після виходу «на волю» вступив до місцевого осередку забороненої компартії і у 2015 році майже пів року був депутатом Запорізької міської ради.
Також він був активним учасником прокремлівських організацій «Союз радянських офіцерів» та «Безсмертний полк».
У 2022 році за своїми переконаннями він поповнив агентурну мережу країни-агресора і став усіляко допомагати спецслужбам росії у проведенні підривної діяльності проти України. Для виконання ворожих завдань російський агент сформував свою інформаторську мережу. До її складу увійшли колишні однопартійці фігуранта, які мешкають у Запоріжжі.
Через них він «в темну» отримував інформацію про діючі промислові підприємства та технічний стан критичної інфраструктури. Потім зрадник особисто виїжджав на місцевість та проводив приховану фото- та відеофіксацію українських об'єктів. Отримані відомості передавав росії для підготовки повітряних атак по території регіону. Після ворожих ударів зловмисник «звітував» про їхні наслідки у ФСБ.
Під час обшуків за місцем проживання затриманого виявлено мобільні телефони, які він використав для спілкування із російською спецслужбою.
Також у нього вилучено велику кількість забороненої комуністичної символіки.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
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