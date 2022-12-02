Коригував обстріл позицій ЗСУ: СБУ затримала жителя Херсона

14:31 02 грудня Київ, Україна





Про це розповіли



З квітня він розпочав активне виконання ворожих завдань, зокрема, збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів сил оборони Херсонщини, а також видавав адреси перебування учасників опору, серед яких були колишні атовці..



Дані чоловік передавав росіянам через анонімний канал телеграми..



У чоловіка було проведено обшук та знайдено пропагандистські матеріали, символіку росії, а також мобільний телефон з листуванням з російськими Під варту відправили мешканця Херсона , підозрюваного у співпраці з російськими військовими під час окупації міста. Чоловік ще на початку повномасштабного вторгнення перейшов на бік росіян і почав співпрацювати із російськими спецслужбами.Про це розповіли СБУ З квітня він розпочав активне виконання ворожих завдань, зокрема, збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів сил оборони Херсонщини, а також видавав адреси перебування учасників опору, серед яких були колишні атовці..Дані чоловік передавав росіянам через анонімний канал телеграми..У чоловіка було проведено обшук та знайдено пропагандистські матеріали, символіку росії, а також мобільний телефон з листуванням з російськими

ФСБшниками.

За підозрою у держзраді викритому загрожує від 15 років за ґратами до довічного.