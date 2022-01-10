Коростень: "гаряча" сварка закінчилася стріляниною в поліціянтів

16:44 26 квітень Київ, Україна

На Житомирщині в місті Коростень 45-річний чоловік в ході сімейної сварки облив себе і будинок бензином і погрожував підпалом. Коли правоохоронці спробували втихомирити агресивного чоловіка, він вистрілив у їхній бік.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

"У ході сімейної сварки чоловік облив кімнату в будинку і себе бензином і забарикадувався, погрожуючи підпалити будинок. Під час спілкування з поліціянтами чоловік вистрілив в бік правоохоронців. Ніхто з них не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Близько 22:30 мешканка Коростеня повідомила по спецлінії 102 про сімейний конфлікт зі співмешканцем, в ході якого чоловік застосовував насильство, а потім облив кімнату і себе пальним і став погрожувати підпалом. Жінка уточнила, що, крім неї і чоловіка, в будинку знаходяться троє дітей у віці 11, 15 і 19 років.



На момент прибуття поліціянтів з'ясувалося, що жінка і двоє дітей, 11 і 15 років, вийшли з дому. У будинку залишався ще один 19-річний син жінки.



Поліціянти зайшли всередину і спробували домовитися з агресивним чоловіком, проте він відмовився спілкуватися. Правоохоронцям вдалося вивести юнака з дому.





У цей час чоловік закрився і почав демонструвати пістолет і запальнички, погрожуючи підпалом. Коли поліціянти спробували в черговий раз наблизитися до вхідних дверей будинку, він вистрілив у їхній бік. Куля зачепила і пошкодила бронежилет поліціянта.

О 23:30 була введена в дію спеціальна операція по затриманню озброєного злочинця. На місце події прибули спецпризначенці КОРДу.



Спецпризначенці протягом більше трьох годин проводили переговори з забарикадованим в будинку чоловіком, отримавши при цьому необхідну інформацію і зорієнтувавшись з подальшими діями.



Під час виконання однієї з домовленостей група спецпризначенців зайшли в будинок і миттєво затримали господаря.



В результаті операції ніхто не постраждав. Зараз 45-річний чоловік перебуває під вартою. За скоєне правопорушення передбачено покарання від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.