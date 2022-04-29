Кораблі рф загрожують ракетним обстрілом по Україні

11:04 29 квітня Київ, Україна

У Чорному морі корабельне угруповання ворожого флоту продовжує загрожувати ракетними ударами по Україні.

У складі угруповання – підводний човен.



Про це заявив представник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"Корабельне угруповання флоту росії зберігає в обов'язковій присутності підводний човен і продовжує загрожувати ракетними ударами", - заявив Назаров.

Він зазначає, що вчора ввечері ракетний удар було завдано по Одеській області.



Окупанти атакували регіон трьома ракетами, дві з яких – крилаті ракети морського базування типу "Калібр", були випущені кораблем, а також Х-59, запущена з літака. Підрозділ протиповітряної оборони усі ракети знищив.



Учора вранці окупанти обстріляли одне з підприємств Миколаєва. Ракетним ударом зруйновано виробничі приміщення з виготовлення будівельних матеріалів. Постраждалих немає.



За словами Назарова, станом на вечір 28 квітня ворог продовжував ведення бойових дій на зайнятому рубежі в Херсонській та Миколаївській областях. Ані атакувати, ані просунутися українські підрозділи йому не дозволили.



При цьому ракетно-артилерійськими ударами знищено 14 окупантів, броньовану та автомобільну техніку, засоби артилерійсько-ракетного ураження.