Кораблі рф загрожують ракетним обстрілом по Україні

У Чорному морі корабельне угруповання ворожого флоту продовжує загрожувати ракетними ударами по Україні.
У складі угруповання – підводний човен.
Про це заявив представник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.
Про це заявив представник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.
Він зазначає, що вчора ввечері ракетний удар було завдано по Одеській області.
Окупанти атакували регіон трьома ракетами, дві з яких – крилаті ракети морського базування типу "Калібр", були випущені кораблем, а також Х-59, запущена з літака. Підрозділ протиповітряної оборони усі ракети знищив.
Учора вранці окупанти обстріляли одне з підприємств Миколаєва. Ракетним ударом зруйновано виробничі приміщення з виготовлення будівельних матеріалів. Постраждалих немає.
За словами Назарова, станом на вечір 28 квітня ворог продовжував ведення бойових дій на зайнятому рубежі в Херсонській та Миколаївській областях. Ані атакувати, ані просунутися українські підрозділи йому не дозволили.
При цьому ракетно-артилерійськими ударами знищено 14 окупантів, броньовану та автомобільну техніку, засоби артилерійсько-ракетного ураження.
Окупанти атакували регіон трьома ракетами, дві з яких – крилаті ракети морського базування типу "Калібр", були випущені кораблем, а також Х-59, запущена з літака. Підрозділ протиповітряної оборони усі ракети знищив.
Учора вранці окупанти обстріляли одне з підприємств Миколаєва. Ракетним ударом зруйновано виробничі приміщення з виготовлення будівельних матеріалів. Постраждалих немає.
За словами Назарова, станом на вечір 28 квітня ворог продовжував ведення бойових дій на зайнятому рубежі в Херсонській та Миколаївській областях. Ані атакувати, ані просунутися українські підрозділи йому не дозволили.
При цьому ракетно-артилерійськими ударами знищено 14 окупантів, броньовану та автомобільну техніку, засоби артилерійсько-ракетного ураження.
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