Корабель з України сів на мілину в Босфорі, протока заблокована

10:41 16 січня Київ, Україна





Про це повідомляє NTV.



За даними видання, причиною інциденту стала відмова керма судна. Вантажний корабель MKK-1, який прибув до Стамбула з України, сів на мілину в Босфорі , рух по протоці тимчасово припинено в обох напрямках.Про це повідомляє NTV.За даними видання, причиною інциденту стала відмова керма судна.

"У заяві губернатора Стамбула зазначили, що суховантаж під прапором Палау MKK-1, що прямував з України до Стамбула, сів на мілину близько 07:00 через відмову керма", - йдеться в повідомленні.

У Головному управлінні берегової безпеки розповіли, що участь в операції з деблокади протоки загалом беруть вісім суден — зокрема, спеціалізоване судно Nene Hatun, рятувальні катери та буксири, катер управління берегової охорони та підводні екіпажі.



Внаслідок інциденту немає постраждалих, також не зареєстровано забруднення довкілля.