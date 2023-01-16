Корабель з України сів на мілину в Босфорі, протока заблокована

Вантажний корабель MKK-1, який прибув до Стамбула з України, сів на мілину в Босфорі, рух по протоці тимчасово припинено в обох напрямках.
Про це повідомляє NTV.
За даними видання, причиною інциденту стала відмова керма судна.
Про це повідомляє NTV.
За даними видання, причиною інциденту стала відмова керма судна.
У Головному управлінні берегової безпеки розповіли, що участь в операції з деблокади протоки загалом беруть вісім суден — зокрема, спеціалізоване судно Nene Hatun, рятувальні катери та буксири, катер управління берегової охорони та підводні екіпажі.
Внаслідок інциденту немає постраждалих, також не зареєстровано забруднення довкілля.
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