Координували удари по Дніпру: викрито розвідгрупу генштабу зс росії

10:18 20 січня Київ, Україна

Співробітники СБУ провели спецоперацію в Дніпрі, під час якої було викрито групу місцевих жителів, які входили до розвідувальної мережі головного управління генштабу зс росії.

Затримано семеро членів групи, їм повідомлено про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Вирішується питання про обрання їм заходів у вигляді утримання під вартою.



За даними слідства, з початку повномасштабного вторгнення росії на територію України підозрювані під кураторством лідера проросійської радикальної громадської організації SERB добровільно погодилися надавати інформацію про місцезнаходження об'єктів енергетичної та критичної інфраструктури міста Дніпро.

Виконуючи завдання куратора, агенти здійснювали фото-, відеофіксацію даних про дислокацію сил ППО, штабів Сил оборони України, підприємств оборонно-промислового комплексу, транспортних шляхів, військових частин, блокпостів, переміщення військової техніки, особистого складу Збройних сил України.

Відомо, що куратор є лідером проросійської радикальної громадської організації «російський визвольний рух SERB», головною ідеологією якої є опір євроінтеграційному руху України та підтримка ідеї відчуження її територій у склад росії.

Також інформатори повідомляли про результати та наслідки обстрілів російськими військовими.



Підозрювані передавали представнику держави-агресора зібрану інформацію з географічними координатами за допомогою одного з месенджерів. Надалі вона передавалася генеральному штабу зс росії для завдання ударів.



Проведено низку обшуків за місцями проживання підозрюваних, вилучено документи, мобільні телефони з листуванням, що підтверджують протиправну діяльність.



Тривають нагальні слідчі дії.



Досудове розслідування здійснюється слідчими слідчого відділу Управління СБУ у Дніпропетровській області.