Координував каральні органи росіян у Херсоні: СБУ встановила особу ФСБ-шника

Служба безпеки встановила особу представника російських спецслужб, який бере активну участь у війні проти України. Ним виявився кадровий співробітник 3 відділу 9 управління Департаменту оперативної інформації 5 служби ФСБ Сергій Синіцин із позивним "Сабір".
Про це повідомили на сайті органу.
У березні 2022 року він прибув у тимчасово захоплений Херсон для формування каральних органів місцевої окупаційної адміністрації.
Перебуваючи у складі так званої "тимчасової оперативної групи №8", чиновник брав безпосередню участь у створенні підконтрольного москві "головного управління МВС Херсонської області". Саме це псевдоутворення займається проведенням масових репресій проти мешканців захоплених районів півдня України.
Встановлено, що Синіцин особисто погоджував призначення керівників та "оперскладу" окупаційного органу, а потім координував їхні каральні рейди проти громадян.
Правоохоронці також зафіксували факти викрадення та катування людей.
Крім того, ФСБ-шник займався створенням російського агентурного апарату для проведення розвідувально-підривної діяльності у регіоні. Для цього він намагався вербувати колишніх міліціонерів та місцевих чиновників. За вказівкою "Сабіра" вони мали виявляти та повідомляти окупантам місця знаходження учасників руху опору.
Крім того, через власні зв'язки агенти росії виходили на мешканців підконтрольної українській владі території для збору інформації про підрозділи Сил оборони.
За оперативними даними, під час визволення Херсона представник ФСБ росії разом з іншими російськими загарбниками сховався на лівому березі річки Дніпро.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України).
Продовжуються комплексні заходи щодо притягнення винного до відповідальності.
Про це повідомили на сайті органу.
У березні 2022 року він прибув у тимчасово захоплений Херсон для формування каральних органів місцевої окупаційної адміністрації.
Перебуваючи у складі так званої "тимчасової оперативної групи №8", чиновник брав безпосередню участь у створенні підконтрольного москві "головного управління МВС Херсонської області". Саме це псевдоутворення займається проведенням масових репресій проти мешканців захоплених районів півдня України.
Встановлено, що Синіцин особисто погоджував призначення керівників та "оперскладу" окупаційного органу, а потім координував їхні каральні рейди проти громадян.
Правоохоронці також зафіксували факти викрадення та катування людей.
Крім того, ФСБ-шник займався створенням російського агентурного апарату для проведення розвідувально-підривної діяльності у регіоні. Для цього він намагався вербувати колишніх міліціонерів та місцевих чиновників. За вказівкою "Сабіра" вони мали виявляти та повідомляти окупантам місця знаходження учасників руху опору.
Крім того, через власні зв'язки агенти росії виходили на мешканців підконтрольної українській владі території для збору інформації про підрозділи Сил оборони.
За оперативними даними, під час визволення Херсона представник ФСБ росії разом з іншими російськими загарбниками сховався на лівому березі річки Дніпро.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України).
Продовжуються комплексні заходи щодо притягнення винного до відповідальності.
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