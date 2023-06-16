Контррозвідка виявила зрадника у лавах ЗСУ

10:17 01 червня Київ, Україна





Зловмисником виявився житель Бахмута, якого ще до початку повномасштабного вторгнення завербував представник 72-го розвідцентру гу гш рф (більш відомого як ГРУ) Микита Климовський.



Після 24 лютого минулого року росіянин поставив своєму агенту перше розвідзавдання – повідомляти агресору про наслідки повітряних ударів по українському місту. Також окупантів цікавили точні координати мостових переходів у Бахмуті та на його околицях.



Згодом зрадник отримав від російської військової розвідки наступне завдання – прибути на Дніпропетровщину та мобілізуватися до лав Сил оборони.



Після зарахування до складу однієї з військових частин ЗСУ ворожий агент збирав інформацію про кількість особового складу та озброєння у підрозділах.



Також фігурант передав агресору інформацію про можливі візити до гарнізону представників вищого командування Збройних сил України. У зв'язку з цим перевіряється інформація про підготовку ймовірної диверсії проти посадових осіб ЗСУ.



Крім того, зловмисник намагався встановити місця базування української системи протиповітряної оборони та новітнього західного озброєння. Втім, військові контррозвідники та слідчі СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили зрадника, задокументували злочинні дії та затримали його на спробі передачі розвідданих російській спецслужбі.



СБУ затримала російського «крота» в лавах Збройних сил України, який збирав інформацію про західне озброєння і «полював» на ППО.Зловмисником виявився житель Бахмута, якого ще до початку повномасштабного вторгнення завербував представник 72-го розвідцентру гу гш рф (більш відомого як ГРУ) Микита Климовський.Після 24 лютого минулого року росіянин поставив своєму агенту перше розвідзавдання – повідомляти агресору про наслідки повітряних ударів по українському місту. Також окупантів цікавили точні координати мостових переходів у Бахмуті та на його околицях.Згодом зрадник отримав від російської військової розвідки наступне завдання – прибути на Дніпропетровщину та мобілізуватися до лав Сил оборони.Після зарахування до складу однієї з військових частин ЗСУ ворожий агент збирав інформацію про кількість особового складу та озброєння у підрозділах.Також фігурант передав агресору інформацію про можливі візити до гарнізону представників вищого командування Збройних сил України. У зв'язку з цим перевіряється інформація про підготовку ймовірної диверсії проти посадових осіб ЗСУ.Крім того, зловмисник намагався встановити місця базування української системи протиповітряної оборони та новітнього західного озброєння. Втім, військові контррозвідники та слідчі СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили зрадника, задокументували злочинні дії та затримали його на спробі передачі розвідданих російській спецслужбі.

Встановлено, що для комунікації з військовою розвідкою росії їхній поплічник використав месенджер «Телеграм».

Під час обшуків у фігуранта виявлено два мобільні телефони, один з яких він використовував лише для зв'язку зі своїм «куратором» із ГРУ.



На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманого про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Поки що він під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.