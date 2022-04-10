Контррозвідка СБУ викрила агента російської розвідки

Співробітники Служби безпеки України затримали в Кіровоградській області громадянина України, який працює на спецслужби РФ.
Про це у вівторок, 13 липня, повідомляє пресслужба СБУ.
Відзначається, що затриманий входив до складу організованого злочинного угруповання і був завербований, коли перебував на території РФ.
Відзначається, що затриманий входив до складу організованого злочинного угруповання і був завербований, коли перебував на території РФ.
За даними розвідки, ці відомості повинні були використовуватися для затримання вказаних осіб і їхнього подальшого вербування.
Під час обшуку у затриманого виявили та вилучили засоби зв'язку, які використовувалися для контактів з представником ГУ ГШ ЗС РФ, банківські картки Ощадбанку Росії, посвідчення про приналежність до персоналу російських комунальних та комерційних структур.
Затриманому повідомлено про підозру в зраді і обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
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