Контррозвідка СБУ викрила агента російської розвідки

16:33 13 липня Київ, Україна

Співробітники Служби безпеки України затримали в Кіровоградській області громадянина України, який працює на спецслужби РФ.





Відзначається, що затриманий входив до складу організованого злочинного угруповання і був завербований, коли перебував на території РФ. Про це у вівторок, 13 липня, повідомляє пресслужба СБУ Відзначається, що затриманий входив до складу організованого злочинного угруповання і був завербований, коли перебував на території РФ.

"Співробітники української спецслужби задокументували, що по поверненню в Україну зловмисник за завданням російських кураторів здійснював збір інформації про місцевих чиновників і військовослужбовців. А саме: компрометуючих даних на них, а також відомостей про їхні виїзди в РФ і на тимчасово окуповані території, наявності родинних зв'язків, майна тощо", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, ці відомості повинні були використовуватися для затримання вказаних осіб і їхнього подальшого вербування.

"Зібрані дані затриманий агент передавав з використанням відпрацьованого закритого каналу зв'язку. При виконанні завдань отримував грошову винагороду в національній валюті РФ на банківську картку", - повідомили в СБУ.

Під час обшуку у затриманого виявили та вилучили засоби зв'язку, які використовувалися для контактів з представником ГУ ГШ ЗС РФ, банківські картки Ощадбанку Росії, посвідчення про приналежність до персоналу російських комунальних та комерційних структур.



Затриманому повідомлено про підозру в зраді і обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.