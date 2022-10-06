Контррозвідка СБУ виявила понад 90 спроб вербування жителів Донбасу спецслужбами РФ

Протягом 2020-2021 спецслужби Російської Федерації понад 90 разів робили спроби вербування жителів Донецької і Луганської областей.
Про це повідомляється на сайті Донецької військово-цивільної обласної адміністрації.
Відзначено, що в основному до протиправної діяльності спецслужби намагаються залучати українських громадян, що виїжджають в РФ у своїх справах.
Встановлено випадки затримання людей під час проходження паспортного і митного контролю під виглядом додаткової перевірки документів. Після цього представники спецслужб РФ намагалися залучити затриманих до негласної співпраці на шкоду державній безпеці України.
Через погрози і залякування від українців вимагали збирати і передавати інформацію про дислокацію і переміщення військових підрозділів. Також «кураторів» цікавили персональні дані військовослужбовців Збройних сил України та співробітників правоохоронних органів.
Служба безпеки України нагадала, що такі дії кваліфікуються відповідно до ст.111 (державна зрада) Кримінального кодексу України і караються позбавленням волі на строк до 15 років.
Також зазначили, що громадянин України, який не вчинив на виконання злочинного завдання, отриманого від представників іноземної спецслужби, ніяких дій і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними, звільняється від кримінальної відповідальності.
Відзначено, що в основному до протиправної діяльності спецслужби намагаються залучати українських громадян, що виїжджають в РФ у своїх справах.
Встановлено випадки затримання людей під час проходження паспортного і митного контролю під виглядом додаткової перевірки документів. Після цього представники спецслужб РФ намагалися залучити затриманих до негласної співпраці на шкоду державній безпеці України.
Через погрози і залякування від українців вимагали збирати і передавати інформацію про дислокацію і переміщення військових підрозділів. Також «кураторів» цікавили персональні дані військовослужбовців Збройних сил України та співробітників правоохоронних органів.
Служба безпеки України нагадала, що такі дії кваліфікуються відповідно до ст.111 (державна зрада) Кримінального кодексу України і караються позбавленням волі на строк до 15 років.
Також зазначили, що громадянин України, який не вчинив на виконання злочинного завдання, отриманого від представників іноземної спецслужби, ніяких дій і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними, звільняється від кримінальної відповідальності.
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