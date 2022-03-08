Контррозвідка СБУ в Сєвєродонецьку запобігла теракту

20:51 07 червень Київ, Україна

Контррозвідники СБУ попередили в Сєвєродонецьку терористичний акт по ліквідації українського розробника зразків військової техніки і озброєння для ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.



Повідомляється, що виконавець, колишній учасник незаконного збройного формування "ЛНР", затриманий під час закладення вибухового пристрою в автомобіль військового фахівця.



Контррозвідники встановили, що зловмисник планував підірвати автомобіль з військовим фахівцем із застосуванням саморобного вибухового пристрою.

"Згідно з наявними даними, ліквідація громадянина України повинна бути помстою російських спецслужб за його свідчення у справі викритої в лютому 2021 року агентурної мережі ФСБ РФ", - йдеться в повідомленні.

Виконавцю повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Триває досудове слідство.