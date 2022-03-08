Контррозвідка СБУ в Сєвєродонецьку запобігла теракту

Контррозвідники СБУ попередили в Сєвєродонецьку терористичний акт по ліквідації українського розробника зразків військової техніки і озброєння для ЗСУ.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Повідомляється, що виконавець, колишній учасник незаконного збройного формування "ЛНР", затриманий під час закладення вибухового пристрою в автомобіль військового фахівця.
Контррозвідники встановили, що зловмисник планував підірвати автомобіль з військовим фахівцем із застосуванням саморобного вибухового пристрою.
Повідомляється, що виконавець, колишній учасник незаконного збройного формування "ЛНР", затриманий під час закладення вибухового пристрою в автомобіль військового фахівця.
Контррозвідники встановили, що зловмисник планував підірвати автомобіль з військовим фахівцем із застосуванням саморобного вибухового пристрою.
Виконавцю повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Триває досудове слідство.
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