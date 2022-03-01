Контррозвідка СБУ запобігла вивезенню з України авіаційного обладнання

Контррозвідники Служби безпеки України в Миколаївській області припинили спробу незаконного вивезення за кордон товарів подвійного призначення.
Частину продукції ділки планували доставити в країни, які знаходяться під санкціями Ради безпеки ООН, повідомляє пресцентр СБУ.
Повідомляється, що зловмисники збиралися нелегально вивозити з України обладнання та прилади для військово-транспортних літаків.
Уточнюється, що частину продукції планувалося доставити в країни, які знаходяться під санкціями Ради безпеки ООН.
Правоохоронці вилучили першу заплановану до контрабанди партію обладнання. Слідчі СБУ повідомили про підозру одному з учасників незаконної оборудки.
Триває досудове слідство для встановлення усіх обставин і притягнення інших осіб, причетних до операції.
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