Контррозвідка СБУ запобігла теракту проти ЗСУ

10:19 29 квітень Київ, Україна

Співробітники контррозвідки СБУ спільно зі спеціалізованою військовою прокуратурою знешкодили терористів, які планували розпорошити хлор в місці дислокації Збройних сил України.

Про це повідомляє пресцентр Офісу Генпрокурора

«За даними слідства, учасники групи готували вчинення злочину на одному з об'єктів інженерної інфраструктури Луганської області, де тимчасово дислокується підрозділ Збройних сил України. Зокрема, ними планувалося розпилення отруйної речовини - хлору - в приміщеннях, де перебувають військовослужбовці, з метою заподіяння шкоди їхньому життю і здоров'ю», - йдеться в повідомленні.

За результатами проведених слідчих дій, злочину вдалося запобігти.

«У двох учасників групи виявлено та вилучено засоби і знаряддя для збору і передачі «співробітнику» так званого Міністерства держбезпеки «ЛНР» інформації в оборонній сфері. Дані про розташування оборонних об'єктів, позиції Збройних сил України та передислокацію військової техніки вони отримували, в тому числі від військовослужбовця ЗСУ», - коментує Офіс Генпрокурора.

Організатори групи затримані в порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення про підозру всім учасникам групи і обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.