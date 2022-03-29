Контрабандисти намагалися вивезти з України артефакти часів Київської Русі

14:39 30 червня Київ, Україна

Співробітники Служби безпеки України викрили банду контрабандистів, які намагалися нелегально переправити до країн ЄС унікальні вироби і прикраси I тисячоліття до нашої ери і періоду Київської Русі.

Про це повідомляє СБУ

"Встановлено, що до складу групи входили кілька жителів Київської області. Ділки викуповували у місцевих колекціонерів культурні цінності для їхнього нелегального збуту за кордон. Своїх іноземних клієнтів вони підшукували через Інтернет, в тому числі на спеціалізованих сайтах", - йдеться в повідомленні.

Переправити контрабанду вони планували через сервіси міжнародного поштового зв'язку.

"Під час слідчих дій за місцем проживання зловмисників правоохоронці виявили партію підготовлених до нелегального вивезення за кордон предметів старовини, зокрема, вироби та прикраси I тисячоліття до н.е. і періоду Київської Русі; холодну зброю, срібні монети і предмети побуту першого тисячоліття н.е. Експертиза підтвердила приналежність вилучених предметів до культурних цінностей", - заявили в СБУ.

Одному з організаторів групи повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України.



Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.