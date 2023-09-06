Контрабандисти намагалися переправити цигарки через кордон на дронах - ДПСУ

18:34 04 вересня Київ, Україна

На території Львівської області, неподалік села Липник, прикордонні служби виявили два безпілотні апарати, якими невідомі намагалися провезти контрабандні цигарки через кордон. Окрім дронів, контрабандисти, тікаючи від місця події, залишили мікроавтобус із пультами керування та ноутбуками.



Згідно з інформацією, поданою пресслужбою Західного регіонального управління Державної прикордонної служби, військовослужбовці відділу "Рава-Руська" передали прикордонникам інформацію про шум, що йшов від безпілотників.



Інцидент стався на відстані 12 кілометрів від кордону із Польщею. Для перевірки цієї інформації було направлено додаткові наряди прикордонників. В результаті операції на околиці Липника було виявлено мікроавтобус марки Mercedes, усередині якого знаходилися пульти керування дронами, пропелери, саморобні акумулятори та ящик з контрабандними сигаретами.



Прикордонники провели обстеження місцевості за допомогою службового собаки та виявили два безпілотні пристрої. Поруч із дронами в лісовій смузі було знайдено три ноутбуки. Весь вилучений матеріал було передано поліціянтам для подальшого розслідування.