Контрабанда на кордоні: викриття схеми ввезення товарів в Україну

Троє державних інспекторів митного посту в Мукачеві підозрюються у зловживанні службовим становищем, оскільки вони організували контрабандну схему для ввезення товарів в Україну.
Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) офіційно повідомили про підозру та наголосили, що чиновники без сплати митних платежів оформили чотири вантажівки з товарами з Китаю у квітні минулого року.
За інформацією прес-служби ДБР, чиновники послалися на зміни у законодавстві, пов'язані з військовим становищем, та стверджували, що товари, імпортовані після 1 квітня 2022 року, звільняються від митного оформлення та платежів.
Проте, розслідування ДБР показало, що ці товари були ввезені на територію України у лютому-березні 2022 року, про що свідчать дані митних баз даних.
Порушуючи закон, митні службовці дозволили підприємцям відкликати подані митні декларації та заявити вантажі як "реекспорт".
Після цього товари було повторно ввезено до країни, але вже у пільговому режимі, що стало частиною контрабандної схеми.
Бюджет України зазнав збитків на суму 4 мільйони гривень через незаконні дії посадових осіб. Винним загрожує позбавлення волі на строк до шести років.
Розслідування триває, і ГБР перевіряє причетність інших посадових осіб митниці до цієї тіньової схеми.
Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) офіційно повідомили про підозру та наголосили, що чиновники без сплати митних платежів оформили чотири вантажівки з товарами з Китаю у квітні минулого року.
За інформацією прес-служби ДБР, чиновники послалися на зміни у законодавстві, пов'язані з військовим становищем, та стверджували, що товари, імпортовані після 1 квітня 2022 року, звільняються від митного оформлення та платежів.
Проте, розслідування ДБР показало, що ці товари були ввезені на територію України у лютому-березні 2022 року, про що свідчать дані митних баз даних.
Порушуючи закон, митні службовці дозволили підприємцям відкликати подані митні декларації та заявити вантажі як "реекспорт".
Після цього товари було повторно ввезено до країни, але вже у пільговому режимі, що стало частиною контрабандної схеми.
Бюджет України зазнав збитків на суму 4 мільйони гривень через незаконні дії посадових осіб. Винним загрожує позбавлення волі на строк до шести років.
Розслідування триває, і ГБР перевіряє причетність інших посадових осіб митниці до цієї тіньової схеми.
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