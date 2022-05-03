Контрабанда: 9 кг бурштину могли виїхати до Румунії

18:12 02 грудня Київ, Україна

В цілому 9 кілограмів обробленого бурштину, захованого в сидіннях, чохлах і інших нішах мікроавтобуса, знайшли працівники митниці.



Про це повідомила пресслужба ДПСУ.



Мікроавтобус "Мерседес" прибув в пункт пропуску "Порубне" сьогодні вранці. За кермом автобуса їхав до Румунії 35-річний житель Чернівецької області. У мікроавтобусі було виявлено приховані від прикордонно-митного контролю кілька пакетів з нанизаними на нитку обробленими каменями (швидше за все - бурштину) різного розміру і фракцій.



По одному кілограму коралів з бурштину перебували під ганчірками в нішах правої і лівої передньої двері. П'ять кілограмів схожих прикрас перевозили в каркасі передніх сидінь мікроавтобуса. Ще один пакет з двома кілограмами таких же виробів виявили під одягом в салоні мікроавтобуса.



Прикраси, які намагалися вивезти з України з порушенням вимог законодавства, вилучено. Співробітники митниці склали відносно водія мікроавтобуса протокол про порушення митних правил.