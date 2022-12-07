Конституційний Суд України звільнив трьох суддів

14:54 07 грудня Київ, Україна

Ірину Завгородню, Сергія Саса та Ігоря Сліденка звільнено з посади судді Конституційного Суду України.



Про це повідомляється на сайті КСУ у середу, 7 грудня.

"На спеціальному пленарному засіданні Конституційний Суд України розглянув питання про звільнення суддів КСУ Ірини Зовгородньої, Сергія Саса та Ігоря Сліденка з посади судді Конституційного Суду України у відставку на підставі поданих ними заяв. За результатами засідання Конституційний Суд прийняв рішення про задоволення вказаних заяв", - йдеться у повідомленні.

У свою чергу, ЗМІ зазначають, що зараз у складі Конституційного Суду залишилося 13 суддів, а для кворуму необхідно 12 осіб.